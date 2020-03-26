Maden suyunun faydaları neler kötü kolesterolü engelliyor!

Yer altı sularından elde edilen maden suyu, içme suyundan farklı olarak içerisinde mineral, tuzlar ve elemetler içerir. Maden suyunun içerdiği bu faydalı vitamin ve minerallere insan vücudu ihtiyaç duyar. Genellikle sindirim sorunlarını gidermesiyle bilinen maden suyu, düzenli olarak tüketildiğinde kötü kolesterol sorununu da çözüyor. İşte maden suyunun daha önce duymadığınız yararları!

Kötü kolesterolü engeller

Vücuttaki yağ oranını dengeleyen maden suyu, kötü kolesterol üretimine de engel olur. Kötü kolestrol yağ dokularına ve kan kılcal damarlarına ve çevresine çöker. Kılcal damarları daraltması kalp krizi riskini artıran kan basıncını artırır. Maden suyu, kılcal damarlarda kolesterol büyümesini ve birikimini engeller. Bloke kılcal yolları yeniden açar.

Sindirime iyi gelir

Bağırsakları, sindirimi ve boşaltımı desteklediği için kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur, mide asidini dengeler.

Parlak bir cilt

Mineral su, cilt dostu silisyum parçacıklarının taze bir kaynağıdır. Silisyum, güzel bir cildin doğal sırrıdır. İnsan derisinde kollajen üretimini tetikler. Artan kallojen oluşumu, kırışıklıkların, koyu renk lekelerin azalmasına yol açar ve cilde parlak bir görünüm verir.

Kilo kaybına yardımcı

Sülfat, bikarbonat iyonları içeriği ile vücuttaki yağı metabolize eden maden suyu, kilo kaybına yardımcı olur. Yağ yakma konusunda önemli bir takviyedir.

Kemik sağlığına faydalı

İçeriğindeki kalsiyum ve florür, kemik ve diş sağlığını destekler. Kalsiyum içeriği aynı zamanda sinir sisteminde uyarıların iletilmesini güçlendirir ve kanın pıhtılaşma özelliğini de artırır.

Kan basıncını dengeliyor

Magnezyum ve kalsiyum kaynağı olan maden suyu, kan basıncında dalgalanma sorunu yaşayan insanlar için bir nimettir. Her iki mineral de insan beyninin ve vücudun elektrolitik prosesine aktif şekilde katılır. Bu elektrolitik denge, insanlardaki kan basıncının korunması için çok önemlidir.

Hamilelikte bebek gelişimini etkiler

Hamilelikte maden suyu içmek, kalsiyum ve magnezyum katkısı sağladığı için faydalıdır. Bebeğin gelişimi için bol miktarda tüketilen kalsiyumu telafi ederek saç, tırnak, diş ve kemik sağlığını destekler, magnezyum içeriği de hamilelikte sık görülen krampların azaltılmasına yardımcı olur.

Maden suyu tüketirken dikkat!

Sodyum içerdiği için maden suyunun kalp, böbrek ve hipertansiyon hastaları ve düşük tuz/sodyum içerikli diyet uygulayan kişiler tarafından tüketilmemesi önerilir. Hassas bağırsak sendromu olanlar için de maden suyu sindirim sistemini fazlaca uyararak zararlı olabilir.