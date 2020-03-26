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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni tip koronavirüsle mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekerek ''Hayat Eve Sığar'' kampanyasına destek verdi.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 20 bin insan hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'ye de bulaşmasının ardından alınan önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yeni tip koronovirüsle mücadelede evde kalmanın önemini sürekli vurguluyor. Bakanlık bu hususta "Hayat Eve Sığar" kampanyası başlattı. Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri de kampanyaya destek verdi. O isimlerden birisi Fahriye Evcen olurken diğeri de eşi Burak Özçivit oldu. Ünlü çift evlerinden karantina pozu paylaşarak kampanyaya destek oldu. 

''Hayat eve sığar kampanyası'' başlatıldı 

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evde kalmanın önemine dikkat çektiği "Hayat Eve Sığar" kampanyası başlattı. Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek oluyor.

"Hayat Eve Sığar" kampanyası başlattı. Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri

Kampanyaya destek verdiler 

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Hayat Eve Sığar" kampanyasına bir destek de ünlü oyuncular Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den geldi. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyan çift, kendini evde karantinaya aldı. Ünlü çift O anları takipçileriyle paylaşarak evde kalmanın önemini bir kez daha vurguladı. 

''Kendilerine teşekkür ediyorum'' 

İlerleyen saatlerde Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Hayat Eve Sığar diyor. Kampanyamıza verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayat Eve Sığar" kampanyası başlattı. Ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri

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