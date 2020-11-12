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Pandemide yaşlı hastalardaki sağlık problemlerine aman dikkat!

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan korona virüsü bilindiği gibi yaşlıları daha çok etkiliyor.Risk faktörlerinde yaşlılar ilk sırada yer alıyor.

Pandemide yaşlı hastalardaki sağlık problemlerine aman dikkat!
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Nöroloji Uzmanı / Geriatri Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Dr. Hamit Toprak konu hakkında bilgiler verdi. Tüm dünyayı etkisi altına almış olan korona virüsü bilindiği gibi yaşlıları daha çok etkiliyor.Risk faktörlerinde yaşlılar ilk sırada yer alıyor.

Dr.Hamit Toprak,''Uzun süren bu pandemi döneminde yaşlılarımızın evde kalmalarının uzaması, hem fiziksel hem de psikolojik olarak onlar ve aileleri zorlamaktadır. Bu hastalarımız eskiden olduğu gibi rahatça hastaneye gidemedikleri için fiziksel ve psikiyatrik rahatsızlıkları ve bulguları da gözden kaçmakta, tedavileri gecikmektedir.''diye belirtti.

Duygudurum bozuklukları hastalık habericisi olabilir

Dr.Toprak sözlerine şöyle devam ediyor;''Geriatrik hastalarda, çoğu hastalık daha sinsi bulgularla seyrettiğinden aile fertleri tarafından geç fark edilmektedir. İleri yaş hastalarda, yeme-içme ve uyku bozuklukları, kaygı  ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları, yorgunluk hissi, günlük davranışlardaki farklılık herhangi bir hastalığın habercisi olabilir.''dedi. Dr.Hamit Toprak son olarak;''Bu nedenle pandemi döneminde hastaneye gitmekte ve kabul edilmekte zorlanan, geriatrik hastaların yaşadıkları ortamda kapsamlı bir sağlık hizmeti alması önerilmektedir.''diye ifade etti. 

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