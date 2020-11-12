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Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber
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Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, dün hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Şen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şen'in sağlık durumunun iyi olması hayranlarının yüreğine de su serpmiş oldu. 

MORALİ  YERİNDE

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık durumu iyi olan Şener Şen'in tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Şener Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu ise sanatçının tedavisinin hastanede sürdüğünü ve her şeyin yolunda gittiğini açıklamıştı: "Şener Şen, KOVİD-19 testini pazar günü yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şener Bey gayet iyi ve karantinada. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor."

 

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