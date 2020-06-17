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Panik atak belirtileri neler ani kalp çarpıntısı bunlardan biri!

Panik atak, ani ve düzenli olarak ortaya çıkan bir anksiyete bozukluğudur. Panik atak hakkında merak ettiğiniz tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Panik atak belirtileri neler ani kalp çarpıntısı bunlardan biri!
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Panik atak, kişide anksiyete bozukluğunun bir sonucu olarak ani kalp çarpıntıları, terleme, titreme gibi belirtilerle kendini gösterir. Panik atak tedavisi bulunan ve mutlaka psikolojik desteğe başvurulması gereken bir rahatsızlıktır. Panik atak sırasında gerçekleşen semptomlardan dolayı ölme ya da zarar görme kaygısı nedeniyle hayatın doğal akışına uyum sağlamakta güçlük çekilir. Peki panik atak nedir ve nasıl tedavi edilir? Yanıtı haberimizde!

Panik atak nedir?

Panik atak, bir an boyunca yaşanan korku nöbeti olarak tanımlanabilir. Panik atak sırasında yaşanan nöbetler genelde 10-30 dakika arasında kendiliğinden geçebiliyor. Tek başına atak panik atak olarak değerlendirilirken tekrarlayan panik ataklarla ve ataklar arası dönemlerde tekrar olacağı şeklinde beklenti kaygıları ile giden tabloya panik bozukluk tanısı konmaktadır

Panik atak belirtileri 

Panik ataklar aşağıdaki belirtilerden dört veya daha fazlasının aynı anda olması ile bağlantılıdır:

Çarpıntı, kalp atımlarının artması

Terleme

Titreme ya da sarsılma

Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyguları

Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi

Bulantı ya da karın ağrısı

Baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılacakmış gibi olma

Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme

Kontrolünü kaybetme korkusu

Ölüm korkusu

Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları

Panik atak tedavisi

Panik atak, ilaçla tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Eğer panik atak krizleri yaşıyorsanız kesinlikle bir psikoloğa gitmelisiniz. Atakların boyutuna göre ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak ilaç tedavisi etkili olmakla birlikte tedavi bittikten sonra şikayetler tekrarlayabilir. Bu nedenle ilaç tedavisi uygulansa dahi psikoterapi önerilmektedir.

Tedaviden sonra tekrarlayabilir

Panik atak tıbbi tedavisi bulunmaktadır. Ancak tedaviyi kestikten sonra bazı vakalar tekrarlama göstermektedir. Panik atak tedavisinde ilaç tedavisinin ‌yanısıra gevşeme ve solunum egzersizleri faydalı bulunmuştur.

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