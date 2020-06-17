Damla sakızlı çatlak kurabiye nasıl yapılır kıyır kıyır bir tat!

Sakız adasında yetişen ağaçlardan elde edilen sakız, tatlılara bambaşka bir tat veriyor. Kokusu ile kendine hayran bırakan kolay kurabiye tarifi damla sakızlı kurabiye tarifini elmaelma.com okurları ile paylaştık. Yerken kendinizi Sakız adasındaymış gibi hissedeceğiniz bu tarifin yapılışı da oldukça basit. Peki damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kıyır kıyır damla sakızlı çatlak kurabiye tarifi...

Malzemeler:

Hamuru İçin:

100 gram oda sıcaklığında margarin

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çay bardağı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket damla sakızlı vanilin

4 su bardağı un

Üzeri İçin:

1/2 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı:

Un hariç gerekli olan tüm malzemeleri derince bir yoğurma kabında karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave ederek, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun. Hazırladığınız bu hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın, elinizle yuvarlayın ve avucunuzla hafifçe ezdikten sonra, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri hafifçe kızarana dek yaklaşık 20 dakika pişirin.Fırından aldıktan sonra tamamen soğuyana dek ellemeyin yoksa dağılabilirler.Tamamen soğuduğunda bir servis tabağına alın, servis edin...