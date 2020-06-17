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Tavuk midye nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!

En sevilen sokak lezzetlerinden midyeyi tavuklu versiyonuyla yemeye ne dersiniz? İşte muhteşem tadıyla tavuk midye tarifinin yapılışı!

Tavuk midye nasıl yapılır tadına doyamayacaksınız!
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Pratik ve farklı bir lezzet arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Elmaelma.com olarak bugün sizler için tavuk midye tarifini seçtik. İster sevdiklerinize ister misafirlerinize yapın şahane tadıyla tavuk midye tarifi herkesi mutlu edecek. Karbonatlı suda bekletildiği için yumuşacık ve sulu olan tavuk göğüs etleri, baharatların enfes uyumuyla harmanlanan harçla buluşuyor; altın rengi çıtır dışıyla lezzeti taçlanıyor. Sizi daha fazla bekletmeden tavuk midye tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

400 gram tavuk göğsü
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı karbonat
1 su bardağı maden suyu(200 ml)
1 su bardağı un(toplamda)
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kimyon
1/2 çay kaşığı kekik
1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Tavukları iri küpler halinde doğrayıp karbonatlı suda 1 saat bekletin. Sos için, bir kasede maden suyu, 1/2 su bardağı un, karabiber, toz kırmızı biber, kimyon, kekik ve tuzu pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın. Yumuşamış olan tavukları şişe dizip önce kalan 1/2 su bardağı una sonra da sosa bulayın. Isınmış derin yağda tavukların her yüzünü üçer dakika kızartın. Afiyet olsun...

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