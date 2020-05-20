Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem Kobal’a ‘annelik’ hediyesi 150 bin TL'lik jest yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Eşine oldukça destek veren İmirzalıoğlu, babalık itirafı ile sosyal medyada gündem olmuştu. Yakışıklı oyuncu ve sunucu İmirzalıoğlu, Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası'' diyerek samimi bir itirafta bulunmuştu. Ünlü oyuncunun eşi Sinem Kobal'a hem annelik hem de yıl dönümü hediyesi olarak ünlü bir markadan 150 bin TL’lik saat sipariş ettiği öğrenildi.

Eşinden byük jest geldi

2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleşen törenle Sinem Kobal'la hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Kobal'ın önceki hafta 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Eşinden büyük jest geldi. İmirzalıoğlu, eşine annelik hediyesi olarak 150 bin TL'lik saat sipariş etti.



