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Mini köfteli semizotu nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Sağlıklı, pratik, lezzetli bir tarif arayanlar için mini köfteli semizotu tarifi ideal bir yemek. İşte nefis mini köfteli semizotu tarifi!

Mini köfteli semizotu nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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İftar sofranızda daha hafif ve sağlıklı bir yemek tercih etmek istiyorsanız köfteli semizotu tarifi imdadınıza yetişecek. Nefis yoğutlu semizotu, üzerinde minik köfteleriyle bu tarif favori lezzetleriniz arasında yerini alacak. Tahmin ettiğinizden daha kısa sürede hazırlanan bu yemek, akşam sofranıza misafir olmayı bekliyor. İşte püf noktalarıyla mini köfteli semizotu tarifi!

Mini köfteli semizotu tarifi için malzemeler

1 adet soğan
250 gram dana kıyma
3 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
1 adet yumurta
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı sumak
1/2 çay kaşığı yenibahar
1 adet sarımsak
1,5 su bardağı süzme yoğurt
1 demet semiz otu(ayıklanmış)
4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılış aşaması:

Mini köfteleri hazırlamak için soğanı rendeleyin. Soğanların bulunduğu kaseye dana kıyma, yumurta, ekmek kırıntıları, bir çay kaşığı tuz, kimyon ve toz karabiberi ekleyerek köfte harcı bütünleşinceye dek yoğurun. Köfte harcından küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve misket şeklini verin. Tüm köfte harcı bitene dek devam edin. Bir kaseye süzme yoğurdu koyun ve içine sarımsağı rendeleyin.
Bir çay kaşığı tuz ve ayıklanmış semiz otunu da kaseye ekleyin ve güzelce karıştırıp bir kenara ayırın. Sıvı yağı bir tavaya döküp ısıtın ve ardından köfteleri tavaya alın.

Yaklaşık 6-7 dakika kadar karıştırarak kızarttıktan sonra üzerine kalan toz kırmızı biberi, sumağı ve yenibaharı ekleyerek karıştırın. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Servis tabağına önce yoğurtlu semizotunu koyun, ardından mini köfteleri üzerine yerleştirin ve servis edin. Afiyet olsun!

 

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