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Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın yüzünü ilk kez gösterdi!

Son dönemde geçirdiği hastalıkla şavaşan şovmen Mehmet Ali Erbil, Sezin Erbil'den olan torunu Elisa'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın yüzünü ilk kez gösterdi!
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Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katıldı. Erbil, 'Son aşkım' diyerek torunu Elisa'nın fotoğrafını gönderdi. Böylece Sezin Erbil'in kızı Elisa'nın yüzü ilk kez görülmüş oldu.

Elisa'nın fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda bebeği Elisa'yı kucağına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızının yüzünü göstermemişti. Ancak Mali, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına torununun fotoğrafını gönderdi. Kızının yüzünü göstermeme karararı alan Sezin Erbil, programın sunucusu Seren Serengil'e mesaj atarak, duyduğu rahatsızlığı belli etti.

"İşte benim ömrüm"

Sezin Erbil, kızının canlı yayında gözükmesinin ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erbil, fotoğrafın altına şu notu ekledi:
"Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ömrüm."

 

 

 

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