Selin Ciğerci kimdir takipçisinden gelen mesajı ifşa etti amcası diyecektin heralde!

Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, yeğeni ile fotoğraf paylaştı. Takipçisinden gelen yorumu görünce ise çileden çıktı. Ciğerci, ''bunlar bitmez bunlar bana ve evladıma neler yaşatır insan cinnet geciririr yaaa bambaşka bi insana donüşürüm'' diyerek ateş püskürdü.

Takipçisinin mesajını ifşa etti

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci geçtiğimiz gün yeğeni ile fotoğraf paylaştı. Bir takipçisinden gelen yorumu görünce öfkeden deliye döndü. Ciğerci, ''Yigenımle foto paylaşırım bunları yazarsınız bide yeni evlenmissiniz evlatlarınız olucak bana anne ol cocuk evlat edin diyen guzel yurekli hanımefendilere sesleniyorum bunlar bitmez bunlar bana ve evladıma neler yaşatır insan cinnet geciririr yaaa bambaşka bi insana donüşürüm evladım varken boyle şeylerle karşılaşırsam bu mubarek gunde kadır gecesinde ALLAHIM SİZİ EVLATLARINIZ İLE SINAMASIN İNŞALLAH YENİ EVLENMİSSİNİZ BİDE .....'' şeklinde paylaşım yaparak takipçisine sert çıktı.

Peki Selin Ciğerci kimdir?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan’ adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ'lik yaparak hayatını sürdürmektedir.Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.