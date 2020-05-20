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Nevzine tatlısı nasıl yapılır yok böyle bir tat!

Kayseri mutfağının enfes tatlısı nevzine bugünkü iftar sofranıza konuk oluyor. Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nevzine tarifi!

Nevzine tatlısı nasıl yapılır yok böyle bir tat!
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Bugün sofralarınızı şenlendirecek bir tarif olan nevzine tatlısını sizin için seçtik. Tahin ve pekmez ile tadına doyum olmaz bir hal alan nevzine tatlısı bayılacağınız bir tarif. Şerbetli bir tatlı olmasına rağmen kolay yapılışıyla nevzine, sizde hayranlık uyandıracak. Sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz nevzine tatlısının yapılışı içeriğimizde...

Nevzine Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı tahin
1 çay bardağı süt
5 yemek kaşığı tereyağı(Yumuşak)
1 yemek kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
3,5 su bardağı un
1 su bardağı ceviz içi

Şerbeti İçin:

2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 su bardağı pekmez
1 dilim limon

Yapılışı:

Şerbet için su ve şekeri kaynatın. Kaynamakta olan şerbete bir kaç damla limon sıkıp, 5 dakika kaynatıp ocaktan alın.Şerbete pekmezi de ekleyip soğumaya bırakın. Sıvı yağ, süt, tahin, yumuşak tereyağı, sirke ve kabartma tozunu karıştırın.
Toz haline getirdiğiniz cevizi ve unu ekleyip, kurabiye hamuru kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru fırın kabına yayın ve keskin bir bıçak ile şekillendirip, 185 derede 30-40 dakika kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan tatlının ilk sıcaklığı gidince, dilimleyin ve şerbeti yavaşça dökün. Tatlı tamamen soğuduktan ve şerbeti çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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