Saçlarımı gör göstermek için ne yapmalıyım tarakla taramayın!

Dönemsel olarak saçaların zayıflaştığı ve sönükleştiği zamanlar olabilir. Ya da ince telli saçların sıklıkla şikayet ettiği konulardan biri de saçların çok çabuk sönmesi cılız görünmesidir. Bizde şikayetleriniz hakkında bir derleme yaptık ve 'Saçları gür gösterme yolları nelerdir?' sorusuna cevap aradık! İşte Saçlarınızı olduğundan daha gür göstermek için yamanız gerekenleri 6 göz algısıyla değiştirebilirsiniz!

Örgülerden biran önce vazgeçin

Saç örgüleri günlük hayatınızda vazgeçilmezi oynuyor olabilir. Ancak cılız örgülerinizi daha dolgun göstermek için örme işlemini yaptıktan sonra örgülerinizi gevşetin. Bu yöntem hem örgülerinizi hem de saçlarınızı dolgun gösterecektir.

Kuru şampuan kullanmaya özen gösterin

İnce telli saçlıların en büyük sıkıntısı saçların hem çok çabuk sönmesi hem de çok çabuk yağlanma sourunudur. İşte bu tarz durumlarda kuru şampuan vazgeçilmeziniz olabilir. Kuru şampuanı saç diplerinize dökerek hafif parmaklarınızla karıştırın. Bu sayede gün içerisinde saçınızı sürekli olarak yıkamanıza gerek kalmayacaktır.

Saçınızı şekillendirip tekrar kurutun

Saçınızı şekillendirdikten sonra kafanızı aşağıya eğip ikinci kez kurutun. Bu yöntem saçlarınızın dolgun görünmesi için en bilinen yöntemlerden biridir.

Yön çizginizi değiştirin

Genellikle bakışımızı değiştirmek için saç yönlerimiz sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır.Gün içerisinde zaman zaman saçlar dolgunluğunu kaybedebilir ve bu durumlarda saç yön çizginizi değiştirmek en pratik yöntemlereden biridir.

Sprey kullanmayı deneyebilirsiniz

Genellikle evden acil çıkmanızı gerektiren zamanlarda saçlarınızın her halükarda bakımsız görünmesini istemiyorsanız bu önerimiz tam olarak size göre! Saçlarınızı yapmak için yeterli vaktiniz yok ancak saçlarınızın yinede bakımlı ve dolgun görünmesini istiyorsanız saç spreyleri bu tür durumlarda hayat kurtarıyor. Saçlarınızı havaya kaldırıp saç spreyini aralara sıkarak saçlarınızı dolgun gösterebilirsiniz