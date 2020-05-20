Süt maskesi nasıl yapılır sütlü ballı maya maskesini deneyin!

Herkesin evinde olan doğal ürünlerden yapılan maskeler, çoğu kadının kurtarıcısı oluyor. Süt de bu malzemelerden biri. Sizin için hazırladığımız süt maskeleri sayesinde güzellik merkezlerine onlarca lira para dökmenize gerek kalmayacak. Sütün bitmek bilmeyen faydalarından cildinizde de yararlanmak için bu maske tariflerine muhakkak göz atın!

Canlandırıcı süt maskesi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı bal

1 fincan yulaf

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırarak macun kıvamında bir karışım elde edin. Temizlediğiniz yüzünüze bu maskeyi uygulayın ve parmak uçlarınız ile masaj yapın. Yüzünüzü birkaç dakika sonra ılık su ile durulayın.

Saç düzleştirici süt maskesi tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı bal

1 adet muz

Püskürtmek için spreyli bir şişe

İnce uçlu tarak

Yapılışı:

Spreyli bir şişe içerisine süt ve balı koyun, iyice çalkalayın. Başka bir kasede muzu püre haline getirin ve daha sonra bal ile süt karışımına ilave ederek güzelce karıştırın. Tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra şişedeki karışımı saçınızın tamamına püskürtün ve tarayın. Yaklaşık 20 dakika bekletin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızı kurumaya bıraktığınızda dalgalı ve kıvrımlı yerlerin düzleştiğini fark edeceksiniz.

Rahatlatıcı temizleme losyonu

Malzemeler:

1 adet papatya çayı paketi

2 yemek kaşığı bal

1 ufak boy salatalık

1 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

Bir fincan papatya çayı hazırlayın ve soğumaya bırakın. Dilimlediğiniz salatalıkların çatal yardımıyla suyunu çıkarın. Bal ve sütü salatalık suyuna ilave edin. Elde ettiğiniz losyonu pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. Ardından yüzünüzü soğuyan papatya çayı ile yıkayın.

Cilt beyazlatan süt maskesi

Malzemeler:

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

Yapılışı:

Süt, bal, limon suyu ve yoğurdu karıştırın. Cildinize elinizle yavaşça yayarak sürün. Maskeyi 30 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın ve cildi nemlendirin. Cildinizi havlu ile bastırarak silmeyin. Özellikle limon suyu gibi asit içeren maskeler cildi hassaslaştırır.

Cilt beyazlaştırıcı etkisinin az olduğunu düşünüyorsanız bir sonraki sefere sütü azaltıp limon suyunu artırabilirsiniz.

Sütlü ballı maya maskesi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı süt ya da yoğurt

Yapılışı:

Tüm malzemeleri krem kıvamına gelecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra cildinize aşağıdan yukarı hareketlerle yavaşça sürün. Maskenin iyice kurumasını bekledikten sonra önce ılık su yardımı ile masaj yaparak maskeyi temizleyin.