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Sarılık hastalığı nedir karın ağrısı belirtilerinden biri!

Karaciğerdeki sorundan kaynaklanan sarılık hastalığının birçok nedeni olabilir. Karın ağrısı ise hastalığın belirtilerinden. İşte sarılığın 5 belirtisi!

Sarılık hastalığı nedir karın ağrısı belirtilerinden biri!
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Sarılık yetişkinlerde ateş, karın ağrısı, titreme, ten renginde değişiklikler gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalık. Hepatit, safra kesesi taşları, orak hücre hastalığı, alkolik karaciğer hastalığı ve tümörler dahil olmak üzere birçok nedene bağlı olarak gelişebilen bir sorun olan sarılık, tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Sarılık hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Yetişkinlerde sarılık nedir?

Sarılık, cilt, sklera (gözlerin beyazları) ve mukoza zarlarının sarardığı bir durumdur. Bu sarı renge, sarı-turuncu safra pigmenti olan yüksek bir bilirubin seviyesi neden olur. Safra, karaciğer tarafından salgılanan sıvıdır. Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasından oluşur. Sarılık, çoğunlukla çok fazla bilirubin üretimine neden olan veya karaciğerin ondan kurtulmasını önleyen altta yatan bir bozukluğun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bunların her ikisi de bilirubinin dokularda birikmesine neden olur.

Sarılık belirtileri

Bazen kişide sarılık belirtileri olmayabilir ve durum tesadüfen fark edilebilir. Semptomların şiddeti, altta yatan nedenlere ve hastalığın ne kadar hızlı veya yavaş geliştiğine bağlıdır. Enfeksiyondan kaynaklanan sarılığınız varsa, aşağıdaki belirtilere sahip olabilirsiniz:

– Ateş
– Titreme
– Karın ağrısı
– Grip benzeri belirtiler
– Ten renginde değişiklik
– Koyu renkli idrar ve / veya kil renkli dışkı

Sarılık kanserden kaynaklanıyorsa karın ağrısı yaşanıyor

Sarılık bir enfeksiyondan kaynaklanmıyorsa, kilo kaybı veya cilt kaşıntısı gibi semptomlarınız olabilir. Sarılık pankreas veya safra yolu kanserlerinden kaynaklanıyorsa, en yaygın semptom karın ağrısıdır. Bazen, varsa karaciğer hastalığı nedeniyle de sarılık olabilir. Bunlar:

– Kronik hepatit veya karaciğer iltihabı
– Piyoderma gangrenozum (bir tür cilt hastalığı)
– Akut hepatit A, B veya C
– Eklem iltihabı

Sarılık tedavisi

Sarılık genellikle yetişkinlerde tedavi gerektirmez (bebeklerde daha ciddi bir sorundur). Sarılık tedavisi, sarılık semptomlarından ziyade nedeni hedefler. Anemiye bağlı sarılık, demir takviyeleri alarak veya daha fazla demir açısından zengin gıdalar yiyerek kandaki demir miktarını artırarak tedavi edilebilir. Demir takviyeleri reçetesiz olarak temin edilebilir. Hepatite bağlı sarılık, antiviral veya steroid ilaçların kullanılmasını gerektirir. Doktorlar tıkanıklığın neden olduğu sarılığı tıkanıklığı cerrahi müdahale ile çıkararak tedavi edebilir. Sarılık bir ilacın kullanımından kaynaklanıyorsa, tedavi alternatif bir ilaca geçmeyi içerir. 

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