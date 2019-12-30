Ses kısıklığına ne iyi gelir ekinezya çayı tedavi ediyor!

Ses seviyesindeki anormal değişiklik olarak tanımlanabilen ses kısıklığı, ses tellerindeki bir sorundan kaynaklanır. Genellikle boğazda kuruluk veya kaşıntı ile birlikte görülen yaygın bir şikâyettir. Ses kısıklığının en sık nedeni akut larenjit’tir. Ancak, 10 günden uzun süren kalıcı ses kısıklığının varlığı daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Peki, ses kısıklığına ne iyi gelir? Tüm merak edilenler haberimizde…

Ses kısıklığının nedenleri

Soğuk algınlığı veya viral üst solunum yolu enfeksiyonu, sesi çok fazla, çok yüksek veya uzun bir süre boyunca uygunsuz şekilde kullanmak, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması nedeniyle boğazda tahriş ve ses kısıklığı ortaya çıkabilir.

Sigara içmek, alerjiler, tiroid problemleri, nörolojik bozukluklar, romatoid artrit ve ses kutusunda travma, aşırı derecede öksürmek, kafeinli ve alkollü içeceklerin tüketilmesi ses kısıklığının nedenlerinden bazıları.

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ses kısıklığının önüne geçmek için yapılacak en önemli iki şey ses tellerini dinlendirmek ve sigarayı bırakmak olacaktır. Ses tellerinde iltihabi reaksiyon geliştiğinde ses telleri şişer ve tahriş olur. Bu durumun iyileşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu sebeple çok fazla konuşma veya bağırmayı gerektiren durumlardan kaçınmaya çalışmak gerekiyor.

Ses tellerine iyi gelecek diğer bazı doğal yöntemler ise şunlardır:

Bal ve limon

Gün içerisinde 2 kere bir tatlı kaşığı bala 4-5 damla limon damlatarak tüketerek, ses kısıklığına ve kuruluk, tahrişlik gibi diğer ağız ve boğaz rahatsızlıklarını giderebilebilirsiniz.

Zencefil

Ses kısıklığı geçmesi için bir tatlı kaşığı bal ekleyerek gün içerisinde 3 ila 4 kere zencefil çayı tüketmeniz yeterli olacaktır.

Sarımsak

Günde 1-2 diş sarımsak yiyerek ses kısıklığınıza kısa sürede çözüm bulabilirsiniz.

Turp

Siyah turp-bal karışımları boğaz ağrısı ve öksürük gibi ses kısıklığına iyi gelir.

Ekinezya çayı

Ekinezya çayı kış hastalıklarına bağlı olarak gelişen ses kısıklığına iyi geliyor. Ancak, ekinezya etkileri güçlü bir bitki olduğundan günde 1 ya da 2 fincandan fazla tüketmemeye dikkat edin.

Ilık tuzlu su ile gargara

Ağrılı ve tahriş olmuş boğaz ve ses kısıklığı için ılık tuzlu su ile gargara yapmak etkilidir. 1 su bardağı ılık suya yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek gargara için çözelti hazırlanır. Bu çözeltiden yudum yudum alınarak rahatlama hissedinceye kadar boğaz gargarası yapılır.