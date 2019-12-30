Barbunyanın faydaları neler böbreklerde taş ve kum oluşumunu engelliyor!

İlk kez Antik Yunan'da yetiştirilen ve geliştirilen aynı zamanda Roma fasulyesi olarak da adlandıran barbunya lif bakımından zengindir. Bu sebeple barbunya, diyet uzmanlarının hastalarına hazırladıkları listelerde yer alır. Yağ oranı az, protein bakımından ise zengindir. Bir tabak barbunya vücudun ihtiyacı olan proteinin yüzde 50'sini karşılar. Et tüketmeyi sevmeyen kişiler için de oldukça ideal bir besindir. Barbunyanın en önemli faydalarından biri ise böbreklerdeki taş ve kum oluşumuna engel olmasıdır. İşte barbunyanın daha önce duymadığınız faydaları!

Antioksidan kaynağı

Lif ve antioksidan maddeler içeren barbunya, yemeklerde tüketildiğinde vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu özelliği ile vücudunu arındırmak isteyen ve sağlıklı yaşamayı planlayanların ilgisini çeken bir besin oluyor.

Böbreklerde kum ve taş oluşumuna karşı

Barbunyanın güçlü antioksidan özelliği yalnızca enerji sağlamaz aynı zamanda böbreklerde taş ve kum oluşumunu da engeller. Oluşmuş olan kum ve taşın ise kısa sürede ağrısız bir şekilde atılmasını sağlar.

Hücreleri yeniler ve onarır

Barbunya cilt hücrelerinin hızlıca onarılmasını sağlamaktadır. Düzenli şekilde barbunya tüketerek, cildinizi daha genç bir görünüme kavuşturmak çok kolay olacak. Hasar gören dokuların da kısa sürede onarılmasını, barbunya içinde yer alan vitamin ve mineraller sağlamaktadır.

Bağışıklığı güçlendirir

Gelişme çağındaki çocukların ve gebelik dönemindeki kadınların barbunya tüketmesi, bağışıklık sistemini koruyacaktır. Barbunyaya hayatınızda yer verdiğinizde, vücut direnciniz de artacaktır. Sağlıklı bir beden için barbunya ile tanışmak önemli.

Kanser Hücrelerini Engeller

Barbunyanın antioksidan bir besin olduğunu ifade etmiştik. Şimdi bu tanımı biraz daha açmak gerekecek. Günümüzün en büyük hastalığı kanserden korunmak için öğünlerinize barbunya ekleyebilirsiniz. Barbunya kanserli hücrelerin yayılmasını ve büyümesini önleyecek kadar sağlık dostudur.

Protein kaynağı

Et yemeyenler için bir alternatif de barbunya oluyor. Barbunyada bulunan proteinler, vücudun ihtiyacı olan protein miktarını karşılıyor. Et yerine tercih edebileceğiniz baklagiller arasında barbunya da size el sallayacak.

Vitamin deposu

Hastalıklardan uzak ve güçlü bir yaşam için sağlıklı beslenme listenize barbunyayı da ekleyebilirsiniz. Enerji veren besinler listesinde üst sıralarda yer alan barbunya, sporcu beslenmesinde de dikkat çekiyor. Bolca vitamin alabileceğiniz bu baklagil, enerji kaynaklarınızdan biri olacak!