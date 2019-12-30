Şeyma Subaşı amuda kalktı sevgilisi Guido'dan tam not aldı!

Son dönemde Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Subaşı, amuda kalktığı anları paylaştı. Paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.Yorum yapan isimlerden biri de Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'ydı. Senia, Subaşı'nın paylaşımına "Bravo bebeğim" yorumunu yaptı.

Sevgilisinden tam not aldı

Şeyma Subaşı, spor yaparken amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Yorum yapanlardan biri de Şeyma Subaşı'nın sevgilisiydi. Senia, Şeyma'nın paylaşımına "Bravo bebeğim" yorumunu yaptı.

''Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım'' demişti

Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirmişti.