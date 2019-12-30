Düşen uçakta hayatını kaybeden muhabir Carley McCord'un son paylaşımı yürek dağladı!

ABD'de küçük uçak, Louisiana eyaletindeki bir ilçede otoparka düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5'inin öldüğü açıklandı. Uçakta hayatını kaybedenlerden birinin spor muhabiri Carley McCord olduğu ortaya çıktı. McCord'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ise yürek dağladı.

Ölenlerin kimlikleri açıklandı

Uçak, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Lafayette ilçesinde düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu, 5'inin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Global Data Systems şirketinin başkan yardımcısı Robert Vaughn Crisp (59), yine aynı şirketin başkanının eşi Gretchen Vincent (51) ve oğlu Michael Walker Vincent (15), WDSU TV kanalının spor muhabiri Carley McCord ve son olarak pilotun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

''Gerçek değil gibi hissediyorum''

Aynı zamanda Louisiana State University (LSU) takım antrenörünün gelini olan McCord'un ölümünü eşi de doğruladı. AP haber ajansına görüntülü bir mesaj gönderen acılı eş Steve Ensminger Jr, "Bu gerçek değil gibi hissediyorum" şeklinde konuştu. Carley McCord'un çalıştığı New Orleans merkezli WDSU kanalı da, kazanın ardından bir açıklama yapak "Kalplerimiz McCord ve Ensminger aileleriyle birlikte" dedi.

Son paylaşımı yürek dağladı

Başarılı muhabir McCord, Instagram hesabında elinde mikrofonu, başında Noel Baba şapkasıyla objektife gülümseyen bir fotoğrafını paylaşmıştı.