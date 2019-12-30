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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener ve Demet Akalın'a etek boyu eleştirisi!

Hande Yener ve Demet Akalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ünlü şarkıcıların etek boyu eleştirilince Demet Akalın ateş püskürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener ve Demet Akalın'a etek boyu eleştirisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Akalın ve Yener'in etek boyu ise soyal medyada gündem oldu. Demet Akalın gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak sosyal medya hesabından ateş püskürdü. 

Etek boyu sosyal medyada gündem oldu 

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın'ın etekleri sosyal medyada gündem oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Demet Akalın ve Hande Yener'in kıyafetlerinin kapalılığı, etek boylarının uzunluğu sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Kendisine yorum yağan Akalın ise bu duruma daha fazla dayanamayıp sosyal medyadan ateş püskürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hande Yener ve Demet Akalın'a etek boyu eleştirisi!

''Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı bence''

Akalın eleştirilere,  "Sulu kar yağıyor İstanbul'da... Mini eteği bu yaştan sonra hayatımda değil sadece sahnede tercih ediyorum. Keşke tebrikler biz ne yapabiliriz deseydiniz! Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı bence..." yanıtını verdi. 

 

 

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