Asuman Dabak rahim ağzı kanseri olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı!

Asuman Dabak, katıldığı bir programdarahim ağzı kanseri olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı! Dabak, doktorun kendisine altı ay ömrü kaldığını söylediği ve hastalığı kabul etmediğini ''Ben bu hastalığı kabul etmiyorum ve ölmemeye karar verdim” şeklinde yaptığı açıklamalarla anlattı.

''Ölmemeye karar verdim''

Oyuncu Asuman Dabak, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın YouTube kanalındaki programlarına katıldı. Yıllar önce kendisine ilk rahim kanseri teşhisi konduğunda bir doktorun kendisine “6 ay ömrün kaldı” dediğini anlatan Dabak, “Yıllar geçti üzerine neler yaşadım, iki kez daha atlattım ama gördüğünüz gibi buradayım. Ben bu hastalığı kabul etmiyorum ve ölmemeye karar verdim” dedi.

''Sağlam bir polisiye filmi geliyor''

“Kilit” filminin setinde yönetmen Adil Oğuz Valizade ile Mert Fırat arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar hakkında da konuşan Dabak, “Ben sette böyle bir şeye denk gelmedim. Bizim dışımızda bir şey yaşandıysa bilemem. Adil benim çok eski arkadaşım. Her ekipte ufak tefek zorluklar yaşanabilir. Ancak benim kulağıma böyle bir şey gelmedi. Filmin çekimleri bitmek üzere ve Mert, final sahnelerini çekecek. Sağlam bir polisiye film geliyor” dedi.

Asuman Dabak kimdir?

1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya geldi. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. 2006'da Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurdu.