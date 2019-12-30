Şarkıcı İzel'in son hali görenleri şaşırttı fazla kilolarından kurtuldu!

Bolu'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sahne alan ünlü şarkıcı İzel'in son hali hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Verdiği kilolarla dikkatleri üzerie çeken ünlü şarkıcı "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki, 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi

TEM yolunun Bolu Dağı mevkiindeki AVM'de sahne alan İzel, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konsere saatler öncesinden gelip, beklemeye başlayan hayranları İzel'i ön sıralardan takip edebilmek için birbirleriyle yarıştı.

''Fotoşop değil''

Konsere katılanlarla sohbet de eden İzel, zayıflamasının ardından çekilen fotoğraflarına 'fotoşop' yapıldığı yönünde eleştiride bulunanlarla ilgili izleyicilere "Fotoşop değil. Değil mi? Fotoşop değilmiş değil mi? İspat ettim" dedi. İzel, 4 beden inceldiğini ifade ederek, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Dünyanın en ödlek kadınıyım. Hayatta öyle şeyler olmaz" diye konuştu.