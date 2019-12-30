search menu
search
close

Şarkıcı İzel'in son hali görenleri şaşırttı fazla kilolarından kurtuldu!

Ünlü şarkıcı İzel, Bolu'da bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Ünlü şarkıcı verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi.

Şarkıcı İzel'in son hali görenleri şaşırttı fazla kilolarından kurtuldu!
-A A+

Bolu'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sahne alan ünlü şarkıcı İzel'in son hali hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Verdiği kilolarla dikkatleri üzerie çeken ünlü şarkıcı "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki, 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Hayatta öyle şeyler olmaz" şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi

TEM yolunun Bolu Dağı mevkiindeki AVM'de sahne alan İzel, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konsere saatler öncesinden gelip, beklemeye başlayan hayranları İzel'i ön sıralardan takip edebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Şarkıcı İzel'in son hali görenleri şaşırttı fazla kilolarından kurtuldu!

''Fotoşop değil''

Konsere katılanlarla sohbet de eden İzel, zayıflamasının ardından çekilen fotoğraflarına 'fotoşop' yapıldığı yönünde eleştiride bulunanlarla ilgili izleyicilere "Fotoşop değil. Değil mi? Fotoşop değilmiş değil mi? İspat ettim" dedi. İzel, 4 beden inceldiğini ifade ederek, "Vallahi 4 beden verdim. Açım aç. Diyorlar ki 'Mide ameliyatı mı oldun?' Ben ödlek bir kadınım. Dünyanın en ödlek kadınıyım. Hayatta öyle şeyler olmaz" diye konuştu.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yaşlanmaya karşı doğal savaşçı! Yaşlanmaya karşı doğal savaşçı!
Organik
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen açıklama: Altı ay ömrün var dediler! Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen açıklama: Altı ay ömrün var dediler!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Ünlü modelden şoke eden itiraf!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Önceki Haberler
BU YÖNTEMLE 2020’YE YENİLENMİŞ VÜCUTLA GİRİN!
BU YÖNTEMLE 2020’YE YENİLENMİŞ VÜCUTLA GİRİN!
Tuana Türkay'ın çıplak küvet görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı!
Tuana Türkay'ın çıplak küvet görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı!
Ünlü futbolcunun eşi tangalı pozuyla nefes kesti!
Ünlü futbolcunun eşi tangalı pozuyla nefes kesti!
Cem Yılmaz'dan bomba itiraf: Cinsel organimi küçülttüm!
Cem Yılmaz'dan bomba itiraf: Cinsel organimi küçülttüm!
Rahatça uyumak isteyenler buraya! İşte sırrı!
Rahatça uyumak isteyenler buraya! İşte sırrı!
Organların yağlanmasını önlüyor!
Organların yağlanmasını önlüyor!
O Ses'te sahneye çıktı! Yaşadığı zorlu dakikaları böyle anlattı!
O Ses'te sahneye çıktı! Yaşadığı zorlu dakikaları böyle anlattı!
Ünlü çift Vietnam'da aç kaldı!
Ünlü çift Vietnam'da aç kaldı!
Yorumlar