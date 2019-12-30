Jack fruit meyvesi nedir yaşlanmaya karşı doğal savaşçı!

Güneydoğu Asya'nın Kerala, Batı Bengal, Karnataka, Maharashtra kıyılarında yetişen ve dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olma unvanına sahip olan jack fruit meyvesi inanılmaz faydalarıyla şaşırtıyor. Jack fruit, birçok kanser türünü önlemeden, deri hastalıklarının giderilmesine; astımdan, bağırsak tembelliğini önlemeye yararları saymakla bitmeyen bir meyve. Jack fruit meyvesi hakkında tüm merak ettiklerimiz haberimizde...

Jack fruit nedir?

Jack fruit meyvesi en fazla Endonezya ve Hint Yarımadasında ve Batı Ghats'da yetişmektedir. İncir ve dut ailesinden olan jack fruit meyvesiyağmur ormanlarında kendiliğinden yetişme özelliğine sahiptir. Meyvenin çekirdekleri kavrularak veya ezilerek yenir. Çekirdekler pişirildiğinde çikolata lezzeti veriyor.

Ağaçta yetişen en büyük meyve

Yaklaşık 15 metre boyunda bir ağaçta yetişen jackfruitin çapı 1,20 metreye kadar uzanabiliyor. Meyve bu boyutuyla, dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olarak literatüre geçmiş durumda. Oldukça etli ve yağlı olan jackfruitin 100 gramı yaklaşık 95 kaloridir. Yumuşak bir meyve olan jackfruitin bir tanesi 50 kilo ağırlığına kadar ulaşabilir. Bu nedenle jackfruit ağacının altından geçerken dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde ağır yaralanmalara sebebiyet verebilir.

İlaç olarak kullanılıyor

Birçok yemekte ve ayrıca ilaç olarak kürlerde kullanılan jackfruitin ağacı 100 sene kadar yaşayabilir. Tadı ananas, muz, mango karışımı olarak tarif edilen tropik meyve içinde kapsüllere ayrılır ve öyle satılır.

Jack fruit meyvesinin faydaları

Potasyum kaynağı

Hücre ve vücut sıvıları için önemli bir bileşen olan jack fruit, potasyum kaynağı olması hasebiyle kalp atışı ve kan basıncını kontrol altında tutar.

Kanseri önler

Jack fruit meyvesinin kolon kanseri, akciğer ve gırtlak kanserine karşı koruma sağlar ve tedavi edici etkisi vardır.

Sindirimi kolaylaştırıyor

Böbrekleri temizleyen jack fruit aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak fonksiyonlarını düzene sokarken, bağırsak tembelliğini önler.

Ülsere iyi gelir

Ağacın yaprakları mısır ve Hindistan cevizi kabukları ile birlikte kavrulup Hindistan cevizi yağı ile birlikte karıştırılarak veya tek başına ülsere karşı kullanılmaktadır.

Yaşlanma karşıtı

Jack fruit meyvesi erken yaşlanmayı önlemede bulunmaz bir nimet. İçerisindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde yaşlanmayla savaşarak cildin genç kalmasını sağlar.

Göz sağlığına iyi geliyor

A vitamini açısından zengin olan jack fruit, görme fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlar.

Hastalıkları tedavi ediyor

Köklerinden elde edilen ekstraktlar astım, ateş, deri hastalıkları ve ishali anında kestiği söylenir.