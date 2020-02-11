Cem Yılmaz birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Defne Samyeli ile olan beraberliklerini bitirmesinin ardından Serenay Sarıkaya ile adı aşk dedikodularına karşısan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara sinirlendi. İki ünlü ismin Atina'daki Türkler tarafından görüntülenmesinin ardından Yılmaz bugün Türkiye'ye döndü. Ünlü komedyen gönüllü magazincilerin Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca çılgına döndü.

''Sen kimsin birader?''

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi. Bugün tek başına Türkiye'ye gelen Yılmaz, gönüllü magazincilere yakalandı. Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca kendisini görüntüleyen kişiye "Sen kimsin birader?" diyerek tepki gösterdi.

''Gerekli görürsem konuşuruz''

Cem Yılmaz ile ilişkisini Serenay Sarıkaya'nın bitirdiği konuşulan Defne Samyeli ise önceki akşam sahne aldığı mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikte görüntülenmesini hatırlatması üzerine açıklama yapan Samyeli, "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi.