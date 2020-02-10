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Aldatıldığını bilen kadın nasıl davranmalı acele tepki vermeyin!

Aldatılmak çoğu kadın için yıkıcı ve üstesinden gelmenin zor olduğu bir süreç. Eğer aldatıldığınızı düşünüyorsanız paylaştığımız önerilere bir göz atın...

Aldatıldığını bilen kadın nasıl davranmalı acele tepki vermeyin!
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Aldatma, ilişkilerin bitmesine neden olan en önemli etkenlerin arasında yer alıyor. Aldatılmak birçok kadının karşılaştığı ve fazlasıyla yıkıcı bir durum. Bu durumda kurban psikolojisinden çıkıp yaşadıklarınızı süzgeçten geçirip zor kararlar vermeniz gerekebilir. Aldatıldığını düşünen kadınlar için fikir önerileri içeriğimizde...

Acele tepki vermeyin

Hisleriniz bakış açınızın netliğini bozabilir. Nasıl tepki vereceğinizi bilmezsiniz ve partneriniz özür dileyip başka bir şans için size yalvarabilir. Ama acele etmeyin. Kendinize zaman tanıyın. Partnerinize bunun beklenmedik bir durum olduğunu, şu anda net bir şekilde düşünmekte zorluk çektiğinizi ve karar vermeden önce yalnız kalmak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

İkinci şans için iyice düşünün

Eğer partneriniz sizi aldatırsa, en azından, acele etmeden ve düşünmeden ona hemen ikinci bir şans vermeyin. Bu konuda iyice düşünün çünkü çoğu zaman insanlar, partnerlerine aynı durumu yaşatabilmek ya da hatalarını her fırsatta onların yüzlerine vurabilmek için bu ikinci şansı verir. Partnerinize ikinci bir şans verme kararı alırsanız eğer, farkında olmanız gereken bir şey ise bu noktada terapinin kaçınılmaz olmasıdır. Her ne kadar onu affedebileceğinizi ve bu konuda kin tutmayacağınızı düşünseniz bile, kendinize yalan söylüyor olabilirsiniz.

Arada sırada değerlerinizi gözden geçirmeniz gerekir. Aldatma hakkında ne düşündüğünüze karar verin. Hala yıllar öncesinde olduğu gibi mi düşünüyorsunuz yoksa bir şeyler değişti mi? Tüm bunları gözden geçirmek ve buna göre hareket etmek sizin için daha iyi bir fikir olabilir. Eğer sadakatsizlik sizin için hala kabul edilemez bir durum ise onu bağışlamak, hasar, tartışma ve asla bitmeyen bir güvensizlikle dolu bir ilişkiyle sonuçlanacaktır. Bu noktada, her şeyi bir anda tamamen sonlandırmak ve arkaya bakmamak daha iyi olabilir.

Sadece çocuklar için birlikte kalmayın 

Bu durum sadece ayrılma kararından kaçınmanın bir yoludur. Çünkü çocuklar her zaman, birlikte yaşamaya devam eden fakat sürekli tartışan ebeveynleri değil, ayrı olsalar da mutlu olmayı başarabilen bireyleri tercih eder. Mutsuz ebeveynlerin çocukları birer yetişkin olduklarında sahip oldukları problemler çok ciddi boyutlarda olabilir.

Eğer partneriniz sizi aldatırsa, yapılacak ilk şey kendinize zaman tanımak, geri adım atmak ve duruma öyle bakmaktır. Bu noktadan sonra değerlerinizi gözden geçirebilir ve sonuç olarak hakkında iyice düşünülmüş bir karar verebilirsiniz.

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