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Temizlik hastalığı nedir her şeyi sürekli yıkama dürtüsüne neden oluyor!

Koronavirüsten korunayım derken temizlik hastası olmayın! Temizlik hastalığı ya da obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna dair merak edilenler haberimizde...

Temizlik hastalığı nedir her şeyi sürekli yıkama dürtüsüne neden oluyor!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, temizliğe her zaman olduğundan daha fazla önem göstermemizi gerektiren durumlar ortaya çıkardı. Marketten aldığımız ürünlerden, damacanalara evdeki birçok eşyayı artık temizliyoruz. Bunun yanında evde sürekli temizlik yapmak, elleri devamlı yıkamak ise temizlik hastalığına işaret ediyor. Ciddi bir hastalık olan obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, hem kişiyi hem de kişinin aile ve sosyal çevresini olumsuz etkiliyor. Temizlik hastalığı nedir? Tedavisi nasıl olur? Merak edilenler haberimizde...

Temizlik hastalığı nedir?

Obsesif kompulsif hastalığı olarak adlandırılan temizlik hastalığı takıntılı şekilde temizlik tutkunluğu, her şeyin kirli olduğu hissine inanma ve her şeyi sürekli yıkama, silme gibi eylemlerin sürekli tekrarlanması sonucu olarak meydana geliyor.

Bunun altında yatan sebepler çoğu zaman anksiyete bozukluğu, şüphecilik ve emin olamama hissi, saplantılı düşünceler oluyor. Kişi bu bozuklukların mantık dışı olduğunu bildiği halde kendi davranışlarını engelleyemez. İstem dışı davranışlarını sürekli tekrarlayarak engellemeye çalışır. Saplantılı düşünceden kurtulmaya ve unutmaya çaba gösterir ancak başarılı olamaz. Fakat tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir.  

Temizlik hastalığının belirtileri 

- Kişi sürekli ellerini yıkar,

- Evi temizler,

- Eve gelen bir misafirin ardından kullandığı her şeyi temizleyebilir.

- Zamanın çoğunu temizlik yaparak harcar.

- Kirli olduğunu düşündüğü her nesneyi yıkar ve temizlemeden kullanamaz.

Temizlik hastalığı tedavisi

Temizlik hastalığı olan ve bu durumdan bir an önce kurtulmak isteyen kişiler için durum çaresiz değildir. Eğer böyle bir problemiz varsa, bu hastalığın tedavisinin olduğunu bilmelisiniz.

Uzmanlar tedaviye ilk olarak hastalığınızın yersiz ve anlamsız takıntılar olduğunu söyleyerek başlayacaktır. Hatta bu davranışın ağır bir ruhsal bunalıma yol açacağını anlatacak ve hastalığı yenme konusunda bilgiler sunacaktır. 2 yıl kadar sürebilen yüksek dozlarda antidepresan alımı hastalığın iyileşme aşamasında olumlu sonuçlar vermektedir. Temizlik hastalığı durumunun fazla ilerlememiş olması iyileşme sürecini daha da hızlandıracaktır. Ancak hastalık ileri derecelerde ise durum aynı şekilde olmayabilir.

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