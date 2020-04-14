Turşunun faydaları neler bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor!

Salatalık, fasülye, biber, lahana ve daha birçok sebzenin fermente edilmesiyle üretilen turşu sağlık açısından önemli faydaları içerisinde bulunduruyor. A ve K vitamini bakımından zengin olan turşu, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarıyor. Böylelikle vücudun hastalıklara ve virüslere olan direncinin artırılmasını sağlıyor. İşte turşunun daha önce duymadığınız faydaları!

Kilo verdiriyor

Bilimsel araştırmalara göre turşuda bulunan sirke kaynaklı asetik asitin vücutta yağ depolamasını önlediği kanıtlanmıştır. Turşu hem metabolizmayı hızlandırıcı etkisi hem kabızlığa karşı etkili olması hem de düşük kalorili olmasından dolayı diyet yapanlarda kilo vermede önemli bir besin.

Kan şekerini düzenler

Turşu yüksek oranda lif içeren bir besindir. Özellikle yemekle beraber yenildiğinde mideyi tok tutmaya yardımcı oluyor, insülin salınımı dengelerken ve daha kontrollü bir kan şekeri elde ediliyor.

Sindirime yardımcı

Turşu, bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik adı verilen iyi bakterilerle doludur ve sindirime yardımcı olur. Bu sayede sindirim sorunları da giderir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmede birebir

Turşu sağlıklı görmeyi desteklemeye yardımcı olan A vitamini bakımından zengindir. Ayrıca, A vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmek için de en etkili kaynaklardan biridir.

Krampları azaltır

Bir araştırmaya göre, turşu suyu içen sporcularda, su içen sporculara göre kas krampları daha kısa sürüyor.

Osteoporozu önler

Turşu K vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Bu vitaminin, kanın pıhtılaşması, kemiklerimizin kalsiyum emilimi ve kullanımı ve bu kalsiyumu arterlerimizden uzak tutma gibi bir dizi önemli görevi vardır. Ayrıca K vitamini kalsiyum seviyelerini düzenleme yeteneği nedeniyle osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

Grip ve soğuk algınlığını gideriyor

Turşunun grip, soğuk algınlığı semptomlarını azaltıcı, yani pediyatrik bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur.

Hamilelikte mide bulantısını sorununu çözer

Hamile kadınlar, özellikle hamileliğin ilk dönemlerinde karşılaşılan bulantı sorununu turşu ile çözerek rahatlayabilir. Normal zamanlarda bulantı yaşayanların da turşu ile bu bulantıyı giderebilmesi mümkündür.

Turşu tüketirken dikkat!

Turşu ve suyu tuzlu ve asitli olduğundan aşırı tüketilmemesi çok önemlidir. Özellikle tansiyon, böbrek ve mide sorunu yaşayanlar turşu ve turşu suyu tüketiminde çok dikkatli olmalıdır.