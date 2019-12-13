Diş çürümesi nasıl önlenir tatlıdan sonra bir dilim peynir yerseniz...

Ağız ve diş sağlığınıza yeteri kadar önem vermiyorsanız diş kaybınızda yakındır. Özellikle yeteri kadar diş bakımına önem vermeyenler, aşırı tüketilen şekerli besinlerden sonra dişlerini fırçalamayanlar için bu durum kaçınılmazdır. Peki diş çürümesi nasıl önlenir? Diş çürümesini önlemek için neler yapmalıyız? İşte merak ettiğiniz bu soruların yanıtları elmaelma.com'da.

TATLI SONRASI PEYNİR YERSENİZ...

Ciddi sorunlara neden olmasa bile dış görünüş olarak kişiyi etkileyen diş kaybı bir süre sonra ağız kokusuna iltihaplanmaların yaşanmasına sebep olur. Bu yüzden ağız ve diş sağlığına özen göstermekte fayda var. Uzmanlar uyarıyor! Diş çürümesini engellemek için sadece diş fırçalamak yeterli değil. Aynı zamanda tuzlu su gargarası da yapılması gerekiyor. Peynir ve erik gibi besinlerde diş çürümesini engelleyen besinler arasında yer alıyor. Özellikle peynir diş çürümesine karşı birebir etkendir. İçerisindeki kalsiyum sayesinde diş köklerini güçlendirerek çürümeyi engeller. Bu nedenle tatlıdan sonra bir dilim bile olsa peynir tüketmek diş sağlığınız için oldukça faydalı olacak, çürüme gibi problemlerin ortaya çıkmasına engel olacaktır.