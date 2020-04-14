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Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs teşhisi konulan ve yaklaşık 21 gündür yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul ve eşi Seda Akkul taburcu oldu.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
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"Çok gezenti" programının sunucusu Burak Akkul'a koronovirüs teşhisi konulmuştu. 21 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan ve virüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle kurtulduğunu ve Türkiye'de bu yöntemle iyileşen ilk kişi olduğunu söylemişti.Akkul çiftinin Koronavirüs tedavisini gördüğü  hastane Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ünlü çiftin iyileştiğini ve taburcu olduğunu duyurdu. Akkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 

Hastane ünlü çiftin taburcu olduğunu duyurdu 

Akkul çiftinin Koronavirüs tedavisini gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Burak ve Seda Akkul'ın taburcu olduğunu duyurdu. Burak ve Sade Akkul, hastanenin paylaştığı videoda tedavileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

İşte o paylaşım... 

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

Ne olmuştu? 

Sunucu Burak Akkul, Mart ayında Twitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastane odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

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