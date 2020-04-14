Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'ın paylaşımı duygulandırdı!

2008 yılında evlenen Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Bir süre sonra yollarına ayrı devam etmeye karar veren ünlü çiftten Uğur Pektaş'ın oğlunu sadece haftasonları görmeye izni vardı. Velayeti Gamze Özçelik almıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde radikal bir karar alan Özçelik, Survivor'a gidip gelen Pektaş'ın oğlunu görmesini yasakladı. Oğluyla fotoğrafını paylaşan Uğur Pektaş, mesajıyla duygulandırdı.

''Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez''

Eski eşinin oğlunu görmesini engellemesinin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Pektaş, oğlu ile fotoğrafını paylaştı. Pektaş, paylaşımına "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..." notunu yazdı.

Çocuğunu görmesini yasakladı

Gamze Özçelik, geçtiğimiz ay eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasakladı. Mahkeme kararı ile böyle bir hamlede bulunan Özçelik'in bunu ne amaçla yaptığı ise henüz bilinmiyor.