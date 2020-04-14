Özkan Uğur’un abisi Tarık Uğur hayatını kaybetti acı haberi sosyal medyadan duyurdu!

Özkan Uğur'un abisi Tarık Uğur, hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

''Daima kalbimizde olacaksın''

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Uğur, “Canım abimi kaybettik, Allah rahmet eylesin. Bana ilk tek manyetikli elektro gitarımı alarak müziğe başlamama vesile oldu. Bir anlamda hayat yolumu çizdi. Nur içinde yat abicim. Daima kalbimizde olacaksın. Başımız sağolsun” dedi…

İşte o paylaşım...

Peki Özkan Uğur kimdir?

7 Ekim 1953’de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk yılları Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehirhatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar.