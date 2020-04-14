Oyuncu Mine Tugay evinin bahçesinden paylaştığı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü oyuncu Mine Tugay, pek çok ünlü isim gibi karantina günlerini evinde geçiriyor. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Tugay, bu kez evinin bahçesinde çekildiği bir fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

1 saatte 100 bin beğeni aldı

Bir süredir evde spor ve yoga aktiviteleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşan ve takipçilerine mesajlar veren Tugay, bahçe pozuyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Sevilen oyuncuya, hayranlarından, 1 saat içerisinde 100 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Mine Tugay kimdir?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı.

Sinema dünyasına ise 2004 yılında ‘Adı Aşk Olsun’ ve ‘Gönül Yarası’ adlı filmlerle adım attı. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Oyuncu son olarak ‘Zalim İstanbul’ dizisinde ‘Şeniz’ karakterini canlandırıyor.