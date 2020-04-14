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Fahriye Evcen oğlu karan'ın doğum gününü duygusal mesajla kutladı!

Oyuncu Fahriye Evcen, 1 yaşına giren oğlu Karan için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.

Fahriye Evcen oğlu karan'ın doğum gününü duygusal mesajla kutladı!
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Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le olan evliliğinden olan oğlu Karan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı. Evcen'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

''Hep iyi ol Karan'ım'' 

Oğlu Karan ile evlerinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Evcen, altına şu notu düştü: "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum. İyi ki... Annen"

Fahriye Evcen oğlu karan'ın doğum gününü duygusal mesajla kutladı!

İlk fotoğraflarına beğeni yağmıştı 

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 14 Aralık'ta oğlu Karan ile ilk fotoğrafını paylaşmış ve sosyal medyayı sallamıştı. Evcen'in ve Karan'ın pozları ise 3 milyondan fazla beğeni almıştı.

Fahriye Evcen oğlu karan'ın doğum gününü duygusal mesajla kutladı!

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