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Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi!

Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alır almaz evinin önüne giderek gözyaşlarına boğulan Sibel Can, Yerlitaş'ın cenaze namazının kılınacağı camiye erkenden geldi.

Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi!
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Beyin kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki modacı Nur Yerlitaş, evinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alır almaz yakın dostu Yerlitaş'ın evine giden şarkıcı Sibel Can, erkenden cenaze namazının kılıncağı camiye  gitti. Tabutu gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. 

Önlemlere uyarak camiye geldi 

Ünlü sanatçı Sibel Can ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak olan modacı dostu Nur Yerlitaş'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere erkenden camiye geldi. Can'ın koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven takması da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı yakın dostunu bir an olsun yalnız bırakamadı. Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye de geldi. 

Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi!

Tabutu görünce gözyaşlarına boğuldu 

Dün akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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