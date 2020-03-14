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Saç gürleştiren maske tarifleri neler zencefil maskesini mutlaka deneyin!

Evde uygulayacağınız zencefil maskesi ile saçlarınızı gürleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte birbirinden etkili saç gürleştiren maske tarifleri!

Saç gürleştiren maske tarifleri neler zencefil maskesini mutlaka deneyin!
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Saçlarının gür ve bakımlı olmasını kim istemez ki? Evde uygulayacağınız birbirinden etkili maske tarifleri ile gür saçlara kavuşabileceğinizi söylesek! Evet yanlış duymadınız! Oldukça pratik ve ekonomik maske tarifleri sayesinde gür saçlara sahip olabileceksiniz. Peki saç gürleştiren maske tarifleri neler? bu sorunun cevabını içeriğimzde bulabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler!

Zencefil Maskesi 

Dökülmeleri durduran bu mucizevi maske ile sonuca inamayacaksınız. Saçlarınızın daha güçlü çıkmasını sağlayacak bu maskeyi haftada 1 kere uygulamanız yeterli olacaktır. 

Malzemeler: 

1 çorba kaşığı toz zencefil, 2 çorba kaşığı tatlı badem yağı, 1 çorba kaşığı jojoba yağı

Hazırlanışı 

Tüm malzemeleri karıştırın. Homojen bir kıvama gelmesine özen gösterin. Saç köklerine masaj yaparak uygulayın. Bone ya da streç film kullanarak saçlarınızı sarın. 45 dakika bekledikten sonra saçlarınızı temizleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar! 

B Vitamini Maskesi ile mucizeye şahit olun 

Yeni saç çıkmasını sağlayan ve saçların dökülmesini engelleyen bir maskedir.

Malzemeler:

2 ampul B vitamini (saçlarınız kısa ise 1 ampul yeterli olacaktır), 2 çorba kaşığı hint yağı, 1 çorba kaşığı saf zeytin yağı

Hazırlanışı 

Hint yağı ve zeytin yağını bir kabın içinde karıştırın. B vitamini ampullerini ekleyin. Saç köklerine 5 dakika masaj yaparak uygulayın. Saçınızı streç film ile sarın. En az 2 saat bekletin. Şampuanlayın ve saç kremi kullanın.Haftada 1 kere uygulamanız yeterli olacaktır. 

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