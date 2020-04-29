Gözler için virüs kalkanı olan gözlük camlarını dezenfekte etmeyi unutmayın!

Tüm dünyayı sarsan Koronavirüs salgınında virüslerin ağız ve burun yolu yanı sıra gözyaşı ve göze temasla da bulaşabildiği biliniyor. Virüsten korunmanın en önemli yolu izole kalmak ve bireysel temizliğe dikkat etmek… Zorunlu hallerde dışarı çıkıldığında ise uzmanlar tarafından maskenin yanı sıra gözlük de kullanılması öneriliyor. Gözlük camları, havada asılı kalan virüslerin göze direkt girişini kısmen

engellemesi ve göze dokunmayı kısıtlaması sebebiyle gerekli hale geliyor. Bunun yanı sıra zorunlu hallerde dışarı çıkılmasından sonra gözlük camlarının mutlaka dezenfekte işleminden geçirilmesi ve cama yapışması muhtemel olan virüslerden arındırılması öneriliyor. Peki gözlük camı temizliğinde nelere dikkat edilmeli? Hoya Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Kayra, izlenmesi gereken önemli adımları açıklıyor.

Gözlüğünüzü alkollü kozmetik ürünlerinden uzak tutun

Optik camınızı kozmetik ürünlerle veya asetonla temizlemeye çalışmak camın kaplamasına zarar verecektir. Hoya Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Kayra, ellerin dezenfekte edilmesi için kullanılan solüsyonların alkol içerikleri sebebiyle gözlük camlarına ve kaplamasına zarar verebileceğinin

altını çiziyor. Kayra, ‘Gözlük camı temizliği için ılık su ve sabun yeterlidir. Daha keskin ve alkollü sıvılar camın üzerinde bulunan kaplamanın bozulmasına yol açacaktır. Gözlük camlarınızı sabunla temizleyerek ılık sudan geçirip yüzeyde kalan su damlacıklarını mikrofiber bezle kurulamanız yeterlidir. ’ diyor.

Mikrofiber temizleme bezi edinin

Gözlük camı temizliğinde kağıt havlu, gazete, tişört gibi farklı dokuların kullanılmaması gerekir. Mikrofiber bezler toz ve kiri temizlemesinin yanı sıra gözlük camının çizilmesinin de önüne geçiyor. Mikrofiber bezlerini optik mağazalarından temin edebilirsiniz.

Mutlaka gözlük kabı kullanın

Zorunlu haller kapsamında dışarıdayken gözlüğünüzü çıkarmanız gerektiğinde gözlüğünüzü mutlaka kabına koymalısınız. Gözlüğü asla fazla temas olan ve virüs barındırabilecek bir yere bırakmamalı, başın üzerine almamalı, yalnızca gözlük kabında muhafaza etmelisiniz.

Isı kaynağına yakın veya güneşe bırakmayın

Uzmanlar virüslerden korunmak için kıyafetlerin veya market poşetlerinin güneşte bırakılabileceğini belirtiyor; fakat bu işlem gözlük camları için uygun değil. Gözlük camları güneşte veya herhangi bir ısı kaynağına yakın bırakıldığında zarar görebilir. Bunun yerine gözlük camlarınızı sabun ve ılık su ile dezenfekte edip sonrasında mikrofiber bez kullanarak kurulamanız yeterli olacak.