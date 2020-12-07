Koronavirüse yakalanan Hadise makyajsız halini paylaştı!

Koronavirüse yakalanan ve ev karantinasında olan şarkıcı Hadise, makyajsız halinin fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin yüzünün solgun olması ise dikkatlerden kaçmadı.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Ünlü şarkıcı Instagram'dan yeni paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan şarkıcının sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyordu.Hadise, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Yüzünün solgun olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

"AYRILMADIK" POZU DA PAYLAŞMIŞTI

Hadise, önceki gün de sevgilisi Kaan Yıldırım ile 'ayrılmadık' pozu paylaşmıştı. Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

İşte Hadise'nin makyajsız hali;