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Evde yapılabilecek romantik aktiviteler neler karaoke yapın!

Evde geçirdiğiniz vakti romantik hale getirmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız önerilere göz atın. İşte evde yapabileceğiniz romantik etkinlikler!

Evde yapılabilecek romantik aktiviteler neler karaoke yapın!
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Evde zaman geçirmek romantizmin önünde engel değil. Aksine eşiniz ya da sevgilinizle yapabileceğiniz pek çok aktivite bulunuyor. Onunla başbaşa geçirdiğiniz her an aşkınızı taze tutmanızda size yardımcı olacak. İşte evde sevdiğinizle yapabileceğiniz aktiviteler!

Karaoke

Karaoke birlikte eğlenmenin en kolay kolu. Eşinize eğlence dolu bir karaoke oyunu için meydan okuyun. En sevdiğiniz şarkıları söylemek ruhunuza hem de ilişkinize iyi gelecek.

Birlikte pizza yapın 

Birlikte yaptığınız pizza ile en sevdiğiniz filmin tadını çıkarmaktan daha iyi bir aktivite olamaz. Sıradan pizza lezzetinden uzaklaşmak ve işe biraz eğlence katmak için baget pizzalar yapmayı deneyin.

Aşkınızı resmedin 

Yaratıcılığınızı ve birbirinize olan sevginizi evde resim yaparak ifade edebilirsiniz. Belirlediğiniz bir objeyi; ya da birbirinize ne ifade ettiğinizi resmetmeye çalışın.

Aşk kurabiyeleri 

Stressiz ve tatlı bir tarif uygulamak istiyorsanız; kurabiye tarifleri tam da buna uygun! Eşiniz ve çocuklarınız ile yapabileceğiniz bu aktivite, oldukça tatlı ve eğlenceli!

Puzzle 

Her ikiniz de zorlu bir bulmacayı tamamlamaktan memnuniyet duyacaksınız. Birbirinizin eksiklerini tamamlamak her zaman için romantik bir düşünce!

SPA günü 

SPA'yı evinize getirememeniz için hiçbir neden yok. Güzel bir banyo ve rahatlatıcı kremler ve esanslardan sonra; sakinleştirici yüz maskeleri, manikür ve maskeler sizi hem yenileyecek hem de beraber geçireceğiniz zamana heyecan katacak.

Kutu oyunları 

TV'ye biraz ara verin ve bir kutu oyunu üzerinden birbirinize yeniden bağlanın. İhtiyaç duyulan kahkahalara kavuşmak ve konuşmak için mükemmel bir fırsat!

Fondue 

Tatlı isteğinizi düzenlediğiniz ambiyans ile geçireceğiniz romantik bir fondue randevusuna çevirin!

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