Semlor nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Görünüşüyle Alman pastasını andıran ancak hamuru ve kremasıyla Alman pastasından farklılaşan semlor, tadına doyum olmaz bir lezzet. Çay saatinizde keyifle tüketebileceğiniz semlor, yumuşacık hamuru, şahane dolgu kremasıyla sizi mest edecek bir tatlı. Tarifte yer alan marzipan eğer evinizde yoksa yerine badem ezmesi de kullanabilirsiniz. İşte tadı enfes İsveç rüyası semlor tarifi!

Semlor (Semla) tarifi için malzemeler:

Dolgu kreması için:

3/4 çay bardağı krema(veya süt)

100 gram marzipan(veya badem ezmesi)

2 yemek kaşığı dövülmüş badem içi

1 çay kaşığı dövülmüş kakule

2 yemek kaşığı toz şeker

Hamurların üzerine sürmek için:

1 adet yumurta sarısı

2 tatlı kaşığı su

Hamuru için:

1 tatlı kaşığı kuru maya

6 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık süt

1 adet dövülmüş kakule

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

Üzeri için:

1 su bardağı soğuk süt

1 paket toz krem şanti

Yapılışı:

Derin bir kabın içerisine ılık sütü aktarın, içerisine kuru mayayı ilave edin ve güzelce karıştırın. Birkaç dakika bekletin. Yumurtayı ve dövülmüş kakuleyi ilave edin. Ardından unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Eğer varsa mikserde karıştırarak hamurunuzu yoğurun.

Elle yoğururken de makine de yoğururken de içerisine her seferde tereyağını parça parça ilave ederek kıvam almasını sağlayın. Hamur iyice bütünleşince ve tüm malzemeler birleşince yoğurma işlemini bırakın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar koparıp güzelce yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aralıklı bir şekilde dizin.

Üzerine bez koyup oda sıcaklığında 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük olmuş olacaklar. Ardından üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Hamurlarınızı 190 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında 15 dakika kadar dinlendirin. İlk sıcağının çıkmasını ve hafif ılımasını sağlayın. Afiyet olsun!