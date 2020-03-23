Ekşili köfte nasıl yapılır şahane bir lezzet!

Ekşili köfte, Türk mutfağının en sevilen köfte yemekleri arasında yer alıyor. Buram buram anne yemeği kokan, enfes bir tarif ekşili köfte. Sizin için hazırladığıız terbiyeli ekkşili köfteyi özel kılan, pişirilirken bol limon suyu kullanmak. Tam kıvamında lezzetiyle sizi büyüleyecek bir tat. Sizi daha fazla bekletmeden ekşili köfte tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte nefis ekşili köfte tarifi...

Ekşili köfte tarifi için malzemeler:

Köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet soğan

1/2 çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 su bardağı un

Diğer malzemeler için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet patates

1 adet havuç

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

8 bardak su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

1 adet limonun suyu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

Köfteyi hazırlamak için kıyma, yıkanmış ve süzülmüş pirinç, rendeleyip suyunu sıktığınız soğan, tuz, karabiber ve pul biberi bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve yoğurun. Köfte harcından parçalar alarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Yayvan bir kaba unu dökün ve köfteleri una bulayın. Kabuğunu soyduğunuz havuç ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın. Tencereye ay çiçek yağını koyun ve ısındıktan sonra havuç, patates ve ince dilimlediğiniz sarımsağı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Sebzeler hafifçe kavrulup renk değiştirmeye başlayınca salçayı ekleyin ve 2-3 dakika daha orta-kısık ateşte kavurmaya devam edin. Üzerine suyu ekledikten sonra kısık ateşte kaynayana dek kapağı kapalı şekilde pişirin. Kaynadıktan sonra baharatlarını ekleyin ve karıştırın. Kaynamış olan sebzeli ve salçalı suya misket büyüklüğünde hazırladığınız köftelerinizi birer birer bırakın. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

Bu sırada terbiyesi için; yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu bir kasede çırpın. Köfteler pişip şiştikten sonra sebzelerin de pişme kıvamını kontrol edin. İkisi de pişmişse, suyundan bir kepçe alarak terbiyeye karıştırın ve ılıştırın. Ardından tencereye yavaş yavaş ve karıştırarak terbiyeyi ekleyin. Yemeği kısık ateşte 10 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun.