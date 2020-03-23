search menu
search
close

Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan kiracılarından kira almayacağını duyurdu!

Oyuncu Ezgi Mola'nın iyilik hareketi kampanyasına destek olan Tolgahan Sayışman, 9 kiracısından kira almayacağını duyurdu.

Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan kiracılarından kira almayacağını duyurdu!
-A A+

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerinden çıkmama kararı alan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir iyilik hareketi başlatarak herkesten destek olmalarını istedi. İki evi olan Mola, kiracılarından Nisan ayında kira almayacağını söyledi. Ezgi Mola'ya ilk destek meslektaşı Tolgahan Sayışman'dan geldi. Sayışman, üçü Amerika'da, altısı Türkiye'de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyleyerek kiracılarının yüreklerine su serptı. 

9 kiracısından kira almayacağını duyurdu 

Ezgi Mola, Instagram hesabından bir video yayınlayarak iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine "Sizden de böyle adımlar bekliyorum" çağrısında bulundu. Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman'dan geldi. Eşi Almeda Abazi'ye de danışan Sayışman, üçü Amerika'da, altısı Türkiye'de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.

 Kaynak : Hürriyet 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks ve eşinden yeni mesaj! Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks ve eşinden yeni mesaj!
Magazin
İşte evde yapabileceğiniz romantik aktiviteler! İşte evde yapabileceğiniz romantik aktiviteler!
İlişkiler
En Güncel Galeriler
İşte dünyanın en ilginç bilgileri! Duyunca çok şaşıracaksınız!
İşte dünyanın en ilginç bilgileri! Duyunca çok şaşıracaksınız!
Elbisesinin içinden fare leşi çıktı!
Elbisesinin içinden fare leşi çıktı!
Dua Lipa cesur küvet pozlarıyla yürek hoplattı!
Dua Lipa cesur küvet pozlarıyla yürek hoplattı!
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Önceki Haberler
Muhteşem İsveç rüyası: Semlor (Semla) tarifi
Muhteşem İsveç rüyası: Semlor (Semla) tarifi
Evde kolay kaş alma yöntemleri burada!
Evde kolay kaş alma yöntemleri burada!
Maske takıp poz veren usta oyuncudan dikkat çeken mesaj!
Maske takıp poz veren usta oyuncudan dikkat çeken mesaj!
Solunum yolu hastalıklarına birebir!
Solunum yolu hastalıklarına birebir!
''En büyük hobim cinsel ilişki'' diyerek gündem olan Didem isyan etti
''En büyük hobim cinsel ilişki'' diyerek gündem olan Didem isyan etti
Ellerinizdeki egzamanın nedeni meğer buymuş!
Ellerinizdeki egzamanın nedeni meğer buymuş!
''Evde Kal'' çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu!
''Evde Kal'' çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu!
İbrahim Tatlıses ev halini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu
İbrahim Tatlıses ev halini paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu
Yorumlar