Padişah yastığı nasıl yapılır puf gibi kabaran yapısıyla!

Görüntüsü ve ihtişamıyla iştah kabartan padişah yastığı tatlısı aynı zamanda oldukça pratik bir lezzet. Klasik bir pandispanya hazırlayıp arasına krema koyuyor, üzerine de şerbet döküyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden padişah yastığı tarifimizi paylaşıyoruz. İşte padişah yastığının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Padişah yastığı yastığı malzemeleri:

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı ılık su

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kreması için:

1 su bardağı soğuk süt

1 paket toz krem şanti

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yapılışı:

İlk olarak şerbetini hazırlayın. Şerbeti için gerekli olan su ve şekeri bir tencereye alın ve şeker eriyene dek karıştırdıktan sonra, ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın ve altını kapatıp soğumaya bırakın.

Keki için; şeker ve yumurtaları köpük kıvamına gelene dek mikserle çırpın, yaklaşık 5 dakika. Ardından ılık suyu ekleyin ve çırpmaya devam edin. ardından un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Biraz daha çırptıktan sonra kek hamurunuz hazır. 24cmlik kelepçeli bir kek kalıbının dibine yağlı kağıt serin ve üstüne hazırladığınız kek hamurunu boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üstü kızarıp, kürdan testini geçene dek yaklaşık 35 dakika pişirin. İlk 20 dakika fırının kapağını açmayın yoksa kekiniz söner.

Kek pişerken kreması için gerekli olan krem şanti ve sütü mikserle çırpın ve içine yoğurdu ekleyip tekrar çırpın, soğuması için dolaba kaldırın. Kek piştikten sonra fırından alın ve soğumasını bekledikten sonra, kelepçeli kalıptan çıkartıp, enine ortadan ikiye bölün. Kekin alt tarafını bir servis tabağına alın ve etrafına kelepçeli kalıbı tekrar geçirin. Kekin üst tarafını da ayrı bir servis tabağına alın. Her iki kek parçasını da eşit şekilde olacak biçimde, soğumuş olan şerbetle ıslatın.

Kelepçeli kalıbın içinde duran kekin üstüne, dolapta soğumuş olan kremayı dökün ve onun da üstüne ayrı bir tabakta ıslatılmış olarak duran diğer keki, ters çevirerek kapatın. Bu şekilde buzdolabında bir gece beklettikten sonra, ertesi gün kalıptan çıkartın ve üstünü, hindistan cevizi ve antep fıstığı ile süsleyip servis edin.