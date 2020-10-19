Kıymalı patates dolması nasıl yapılır leziz mi leziz!

Akşam yemeği için ne hazırlasam diye düşünüyorsanız kıymalı patates dolması tarifini mutlaka denemelisiniz! Lezzetine bayılacağınız kıymalı patates dolmasını kısa sürede pişirebileceksiniz. Peki kıymalı patates dolması nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? İşte kıymalı patates dolması yapmanın pratik yöntemi!

Kıymalı patates dolması malzemeleri:

7 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan(orta boy, yemeklik doğranmış)

300 gram dana kıyma

1 adet kapya biber(küçük küp doğranmış)

3 adet sivri biber(küçük küp doğranmış)

2 diş rendelenmiş sarımsak

2 adet domates(soyulmuş, küp doğranmış)

2 çay kaşığı tuz

Salçalı Sos İçin:

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Patateslerin içini tatlı kaşığı yardımıyla oyun. Oymuş olduğunuz patatesleri kızgın yağda çok yumuşamayacak kadar kızartın. Kıyma harcını hazırlamak için; bir tavada sıvı yağ ve soğanı kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymanın üzerine kırmızı kapya biber, yeşil biber, rendelenmiş sarımsak, soyulmuş, doğranmış domates ve tuzu ekledikten sonra 3-4 dakika daha kavurup ocaktan alın. İçini oyup kızarttığınız patateslerin içerisine kavurduğunuz kıymalı harcı ekleyin. Bir fırın tepsisine veya güvecin içerisine patates dolmalarını yerleştirin. Bir kapta su, salça ve tuzu ekleyip karıştırın. Bu karışımı patates dolmalarının üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 195 derece fırında 35 dakika pişirin. Patates dolmaları hazır, afiyet olsun!