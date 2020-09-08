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İlişkide güven nasıl olmalıdır hatalarınızı kabul edin!

Günümüz ilişkilerinin en büyük meselesi güven. Yaşadığınız ilişkide, birbirinize olan saygınızın ve güveninizin tam olduğunu gösteren işaretleri sıraladık!

İlişkide güven nasıl olmalıdır hatalarınızı kabul edin!
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İlişki uzmanı Tim Lott'a göre mutlu bir ilişkide olmazsa olmaz 3 unsur şunlar: iletişim, saygı ve güven. Lott, bunlardan en zorunun ise güven olduğunu belirtiyor.  İlişkide güveni sağlamak için çiftlerin birbirlerine olan sevgisini kanıtlamaktan ve dürüst olmaktan geçiyor. İşte ilişkinizde güven sorunu olmadığının 6 işareti!

Geçmiş acılarınız hakkında konuşabilirsiniz

Geçmişinizde ebeveynlerinizle ilgili sorunlar, toksik ilişkiler yaşanmış olabilir. Ancak mesele şu ki böyle konuları güvenmediğimiz biriyle paylaşamayız. Psikologlara göre bu durumlarda geçmişi ve bugünü ayırmanın ve partnerinizi kimseyle karşılaştırmamak önemli. Ayrıca, deneyimlerinizi sevdiğiniz kişiyle paylaşmaya açık olursanız, yeni bir güven düzeyi kazanırsınız. Ancak acımasızca dürüst olmamak ve bir başkasının duygularını incitmemeye dikkat etmek de önemlidir.

Hatalarınızı kabul edebiliyorsunuz

Aranızdaki sorunları görmezden gelmez, empati gösterirseniz ve hatalarınızı kabul ederseniz, bu durum ilişkinizi daha sağlıklı kılar. Duygularınız için partnerinizi suçlamamak çok önemlidir.

Partnerinizin yanında kendiniz olmaktan çekinmiyorsunuz

Psikologlara göre hayali olan ve doğal olan iki farklı ilişki olabilir. Sosyal davranışlar hayali ilişkilerde kullanılır ve onları çok iyi bir insan olduğumuzu göstermek için kullanırız. Doğal ilişkilerde ise kendiniz olmaktan utanmaz veya korkmazsınız ve partneriniz sizin bir robot olmadığınızı bilir ve o da sizin yanınızda rahat hisseder ve kendisi olmaktan çekinmez. Düğmesi açılmış pantolonla telefonda konuşarak evin içinde dolaşabilir, yatakta portakal yiyebilir ve yine de partnerinizin bu halinize kötü bakmayacağını bilirsiniz.

Gününüzün nasıl geçtiğini birbirinize anlatırsınız

Uzun bir iş gününden sonra veya arkadaşlarınızla buluştuktan sonra eve dönersiniz ve eşinizle bazı yeni bilgiler paylaşmak istersiniz. Ofisinizden birinin sizi üzdüğünü saklamaya çalışmazsınız. Bu detaylı gün paylaşımı, ilişkinizde güven ve uyumu geliştirir ve sizin sadece çift değil, aynı zamanda yakın bir arkadaş gibi hissetmenizi de sağlar. Araştırmacılara göre, partnerinizin hayatında neler olup bittiğiyle ilgilenmek de önemlidir

Bir banka hesabını paylaşıyorsunuz veya banka kartının şifresini biliyorsunuz

Ortak bir banka hesabını paylaşmak, çiftlere göre bir güven ve mutluluk işareti olabilir. Bu, para meselelerini tartışmaya ve ilişkilere birçok fayda sağlayan uzlaşma yolları bulmaya alan açan bir şey olabilir. Ayrıca araştırmacı Shaunti Feldhahn'a göre ortak banka hesabı kullanmak, çiftlerin ilişkilerini sona erdirmeyi düşünmek yerine sorunların üzerine gidip onları çözme olasılığını artırıyor.

Sosyal ağlara birbirinizin yanında rahatça bakabilirsiniz

Araştırmalara göre sosyal ağlar kıskançlık yaratabilir. Facebook ve Instagram, tartışmalara ve hatta ayrılıklara neden olabilir. Ama eve gittiğinizi ve sizden telefonu tutmanızı istediğini ve WhatsApp'ını görebildiğinizi hayal edin. Bunu yalnızca saklayacak bir şeyi olmayan biri yapabilir. Partnerinizle birlikteyken uygulamalarınızı kolayca açık bırakabiliyorsanız, kesinlikle iyi bir güven düzeyine ulaşmışsınızdır.

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