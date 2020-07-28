Gardropta olması gereken kıyafetler neler klasik beyaz gömlek olmazsa olmaz!

Hayranlıkla takip ettiğimiz Hollywood yıldızları, dünyaca ünlü modeller kıyafet seçiminde çoğu zaman bir stilistten yardım alıyor. Özellikle Gigi ve Bella Hadid kardeşler, giyimleriyle sıkça adlarından söz ettiriyor. Hadid kardeşlerin yanı sıra Lily-Rose Depp, Priyanka Chopra Jonas, Camila Coelho gibi pek çok ünlü ismin stilisti Mimi Cuttrell'a göre her kadının gardrobundan olması gereken parçaları biraraya getirdik. İşte Mimi Cuttrell'dan kadınlara tüyolar...

Blazer ceket

Blazer ceketleri çok sevdiğini söyleyen Mimi, ceketleri şık bir görünümün en kolay yolu olarak gösteriyor. Günlük olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında kombinleyeceğiniz bir blazer stilinize muhteşem bir dokunuş yapabilir.

Siyah ve beyaz tişörtler

Mimi, kesimi güzel olan beyaz ve siyah tişörtlerin gardroplarda olmasının şart olduğunu belirtiyor. Hem sokak stili için hem de karmaşık parçalarla kolayca kombinlenebileceğini söylüyor.

Bir çift kot pantalon

Ünlü stilist, her kadının rahat hissettiği iyi bir çift kota sahip olması gerektiğini düşünüyor. Hem alçak hem de topuklarla harika görünen kotları düz ve rahat bir kesim seçmekten yana.

Klasik beyaz gömlek

Cuttrell, herkesin klasik büyük boy beyaz düğmeli bir gömleğe sahip olması gerektiğini söylüyor. Bu gömlekleri kotla kombin etmeyi veya daha rahat bir görünüm için taytların ve elbiselerin üstüne açık olarak kombinlemeyi çok sevdiğini söylüyor. Yazlık elbise, bikini ve mayolarla da çok şık olduğunu dile getiriyor.

Vücut tipinize uygun şık bir pantolon

İyi tasarlanmış vücut tipinize özel bir pantolon... Mimi, her kadının mutlaka ikon bir özel pantolonu olmasından yana. Bu pantolonların joker parça gibi kullanılacağını ve kombininizi bir anda değiştireceğini söylüyor.