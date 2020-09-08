Karnabahar kızartması nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Karnıbahar kızartması nasıl yapılır? Karnıbahar kızartmasının malzemeleri nelerdir? Faydaları saymakla bitmeyen karnabahar, kızartma tarifiyle tadına doyum olmaz bir lezzete kavuşuyor. Karnıbahardan yapılacak tariflerin içerisinde en pratik ve en lezzetlilerinden biri de karnıbahar kızartmasıdır. İşte malzeme listesi ve hazırlanışıyla karnıbahar kızartması tarifi!

Malzemeler:

Orta boy karnabahar

Su

Dış harcı için:

1 yumurta

1 bardak un

Tuz

Kızartma için:

Tencere

Sıvı yağ

Hazırlanışı:

Karnabaharlarınızı bir lokmalık olacak şekilde küçük parçalara ayırın. Daha sonra derin tencerenizin içine koyduğunuz karnabaharların biraz üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve haşlamaya bırakın. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta çok haşlanmaması. İlk sertliği geçtikten sona suyunu süzün. Bir kızartma tenceresinin içine kay koyup kızmasını bekleyin. Diğer yandan yumurtayı ve unu iki farklı kabın içine koyun. Unun içine tuzu da ekledikten sonra karnabaharları önce yumurtaya sonra una sonra tekrar yumurtaya batırarak kızartma tenceresinin içine atın. Bitene kadar bu işlem devam etsin. Hafif pembeleşmeye başlayınca yağdan alabilirsiniz. Afiyetler olsun...