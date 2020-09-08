Kumlu pasta nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!

Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için farklı ve şahane bir pasta yapmak istiyorsanız kumlu pastayı mutlaka denemelisiniz. Yapılış oldukça kolay olan kumlu pasta tarifini evinizde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. İçi bol çikolatalı ve tatlı krizlerinizde el altındaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 'Kumlu pasta nasıl yapılır? Kumlu pasta için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tatlı krizleriniz için kumlu pasta tarifleri...

Kumlu pasta malzemeleri:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

2 paketka bartma tozu

1 paket vanilya

1.5 su bardağı un

Kreması İçin:

3,5 su bardağı soğuk süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı kakao

25 gram tereyağı

80 gram çikolata

Üzeri İçin:

1/2 paket kakaolu bisküvi

Yapılışı:

Yumurtaları ve şekeri derince bir kapta bir mikser yardımı ile köpürene kadar çırpın. Ardından kek için gerekli olan yağ, süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek güzelce karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın kabına, hazırladığınız kek karışımını dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.Kek pişerken kremasını hazırlayın. Krema için gerekli olan, tereyağı ve çikolata hariç diğer tüm malzemeleri bir tencerede karıştırın ve ocağın atını açın.

Sürekli karıştırarak kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra iyice koyulaştığında ocağın altını kapatın ve içine tereyağı ile çikolatayı ekleyip, eriyene dek karıştırın. Keki fırından aldıktan sonra biraz ılıklaşmasını bekleyin ve bir servis tabağına alın. Üstüne hazırladığınız kremayı güzelce yayın. Kakaolu bisküvileri robottan çekin ve en üste serpiştirin. Buzdolabından dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!