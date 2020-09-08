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Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını bozdu! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu

Gazinocular Krali Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, miras dilekçesinde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek kardeşi Mehmet Aslan'dan şikayetçi oldu.

Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını bozdu! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu
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15 yıl önce hayatını kaybeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın mirası, iki kardeşin arasını açılmasına neden oldu.

Sözleşmenin iptalini talep ettiler

Sabah'ta yer alan habere göre: Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu Mehmet Aslan'ın oldu.

Feragat sözleşmesini imzalayan kardeşler Sacit Aslan, Esra Aslan ve Atilla Aslan ise babalarının mirasından pay alamadı. Babalarının kendilerini kandırarak mirastan feragat sözleşmesi imzalattığını öne süren Sacit, Esra ve Atilla Aslan, sözleşmenin iptal edilmesini istedi.

Mahkeme iptal davasını kabul etti

Mahkeme, Atilla Aslan'ın feragatin iptali için açtığı davanın kabulüne karar verdi. Sacit Aslan, babasını 'haksız tehdit, psikolojik cebir ve baskıyı aşan korkutmayla mirastan feragat sözleşmesi imzalatmakla' suçlarken, mirastan feragat etmesi için kendisine ödenmesi gereken 500 bin liranın da ödenmediğini belirtti.

Mirastan 'aslan payını' alan Mehmet Aslan'ın mal kaçırma gayreti ile dolandırıcılık yaptığını ileri süren Sacit Aslan yeniden savcılığa başvurdu. Sacit Aslan, Mehmet Aslan'ın, feragat sözleşmesinin iptali için açılan davada, mirasçıların el yazıları ile imzalarının olduğu kısmı sakladığını, hile ile kendisine ait payı haksız şekilde elde ettiğini iddia etti. İhbar sonrası Mehmet Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Ölüm döşeğinde sözleşme imzalatıldı

İddiaya göre Fahrettin Aslan'a ölüm döşeğinde bazı çocuklarının mirastan feragat etmesi için sözleşme imzalatıldı. Ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu, 2007 tarihli raporunda, babanın noter işlemlerinin yapıldığı tarihte fiil ehliyetine haiz olmadığını belirtti.

 

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