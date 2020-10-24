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İlişkiyi güzel bitirmek için ne yapmalı sosyal medya göndermelerinden uzak durun!

Hiçbir ilişkiye ayrılmak için başlanmaz ama yine de yollarınız ayrılma noktasına geldiyse bu süreci bitirirken dikkat etmeniz gereken bazı konular var.

İlişkiyi güzel bitirmek için ne yapmalı sosyal medya göndermelerinden uzak durun!
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İlişkilerde zaman zaman inişli çıkışlı dönemler olabilir. Bazı ilişkiler bu dönemlerde yeni bir şansla devam ederken bazı ilişkiler bu işlerin daha fazla çıkmaza girmemesi için yollarını ayırma kararı alırlar. Her ne kadar anlatması kolay gibi görünsede hayatınızın bir döneminde bulunan ve iyisiyle kötüsüyle paylaştığınız anıları bir kenara bırakıp kötü bir şekilde ilişkiye veda etmek oldukça zor olsa da, devam etmesi olanaksız olan ilişkiyi daha fazla dramatize etmeden bitirmenin yolunu elmaelma.com olarak hazırladık.

Telefondan mesaj atmak

Ayrılık yöntemlerinden tercih edilmemesi gereken yöntemlerden biri de telefonla mesaj atmak olacaktır. Mesajla ayrılmak her ne kadar kolay bir seçim gibi görünsede aslında en berbat seçimdir. Karşınızdaki kişinin nasıl bir durumda olduğunu, hangi ruh halinde olduğunu bilemezsiniz. İşte bu yüzden biraz empati yapıp yaşamak istemediğiniz durumları karşınızdaki kişiye yaşatmayın!

Sosyal medya göndermelerinden uzak durun

Konu aşksa en küçük bir şeyden bambaşka şeyler çıkabilir. Özellikle günümüz teknolojinin ortaya sergilediği sosyal ağlar sayesinde nerde olduğunuzu veya ne düşündüğünüzü birden fazla kişi görebiliyor. İşte bu durumlarda kötü giden ilişkinizi bitirmek için sosyal meyda yı seçtiyseniz ve sürekli olarak göndermelerde bulunuyorsanız kesinlikle bu yanlış bir yöntem olacaktır. Attığınız her adımdan çıkarılan düşünceler olayların büyümesine neden olabilir. Hayatınızın uzun veya kısa dönem olsun farketmeksizin sizi kötü hatırmasını istemezsiniz.

Topu karşı tarafa atmak

Uzunluğu kısalığını tartışmadan ilişkiyi bitirmek ve savaş kazanmış gibi haklı çıkma düşüncelerini bir kenara atıp ilişkinin bitme nedeni sanki onun suçuymuş gibi gösterip olayı dramatik hale getirmekten vazgeçin! Karşınızdaki kişiye direkt olarak ayrılık nedeninizi cesurca söyleyin!

Dürüstlükten vazgeçmeyin

Cümleleri süslemek, dolaylandırmak, sonuca bir türlü varamamanızı ve kırmamak için çabalarken aslında karşınızdaki kişinin daha fazla üzülmesine neden olmaktadır. İlişkinizin yürümediğini açık bir dille ifade edin. 

Ayrılmak için doğru mekanı seçin

Her ne kadar ayrılmak için siz sakinliğinizi koruyacağınızdan emin olsanız bile karşı tarafın bu duruma vereceği tepki saptanamayabilir. Büyük tepkilerle karşılaşabilme ihtimalinize karşılık olarak buluşacağınız yerin daha sakin ve göz önünde olmaması önemli bir seçim olacaktır.

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