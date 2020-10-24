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Haşhaşlı portakallı kurabiye nasıl yapılır kokusuyla baş döndürür!

Görünüşüyle, tadıyla aklınızı başınızdan alacak haşhaşlı portakallı kurabiye tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylaşıyoruz. İşte yapılışı!

Haşhaşlı portakallı kurabiye nasıl yapılır kokusuyla baş döndürür!
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Mis gibi portakal kokusu evinizi saracak, enfes bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? Haşhaşlı portakallı kurabiye, şahane lezzetiyle mutfağınıza konuk olmayı bekliyor. Misafirlerinizin, sevdikleriniz gözdesi olacak haşhaşlı portakallı kurabiyeyi denemeden geçmeyin! Peki haşhaşlı portakallı kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte haşhaşlı portakallı kurabiye tarifi...

Haşhaşlı portakallı kurabiye malzemeleri:

125 gram margarin
1/2 su bardağı portakal suyu
1 adet rendelenmiş portakal kabuğu
2 yemek kaşığı haşhaş
1 çay bardağı nişasta
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay kaşığı kabartma tozu
2,5-3 su bardağı un (aldığı kadar)

Hazırlanışı:

Un haricindeki tüm malzemelerinizi geniş bir kaba alarak karıştırın. Ununu kontrollü ekleyerek yumuşak şekil alabilir bir hamur elde edin. Yoğurduğunuz hamuru iyi yağlı kağıt arasına alıp bir merdane yardımıyla açın. ( Hemen hemen 1 cm kalınlığında) Sonrasında bir kurabiye kalıbıyla kare şeklinde şekiller çıkartın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında altları hafifçe kızarana kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Afiyet olsun!

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